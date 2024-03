Det er endt med at blive rigtig dyrt for en bedstemor, at hun ikke havde helt styr på sit barnebarn.

Man kan måske sige, at det blev endnu dyrere for den atlet, der blev væltet af sin cykel til Ironman i København i 2017 og blev voldsomt kvæstet.

Bedstemoren og hendes fire-årige barnebarn var tilskuere til konkurrencen for over syv år siden.

Her løb den fireårige pige på et tidspunkt ud på vejen, hvor ironman-deltageren kom bragende på sin enkelstartscykel.

Værst gik det ud over deltageren til stævnet, der i forsøget på at undvige styrtede - mens pigen væltede og slap for større skader.

Nu har Østre Landsret slået fast, at bedstemoren skal betale over 250.000 kroner i erstatning til den kvæstede mand.

Det skriver Faglige Seniorer.

Udover kvæstelserne i styrtet var manden sygemeldt i et stykke tid, hvor han ikke kunne passe sit arbejde.

Sammen med udgifter til fysioterapi, andre behandlinger og erstatning af cyklen løb mandens udgifter i forbindelse med styrtet op i over en kvart million.

Sagen slår fast, at bedsteforældre eller andre, der passer mindreårige, har et særligt ansvar og tilsyn med mindre børn.

»Landsrettens dom fastslår, at der følger et vidtrækkende ansvar med at have en tilsynspligt med et mindre barn.«

»Vidner forklarede, at de så pigen løbe alene over vejen flere gange. Det var deres indtryk, at der ikke blev holdt øje med hende,« siger advokat Julie Harder, der har ført sagen for manden, til Faglige Seniorer.

Bedstemoren blev i første omgang frifundet i ved Retten i Glostrup, men den skadet atlet ankede til landsretten.

Ulykken skete ved Geels Bakke i Holte i 2017, hvor Ironman deltagerne var ude på 180 kilometer lange cykelrute.

Den fireårige pige slap fra kollisionen uden store fysiske skræmmer, men hun var chokeret.

Ifølge Faglige Seniorer skal det nu afgøres, om bedstemorens ansvarsforsikring dækker en del af beløbet.