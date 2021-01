En alarmerende sag skal i næste uge for retten i Helsingør.

Her skal en 65-årig bedstefar stilles for en dommer – anklaget for at begå vold mod sine børnebørn. Det skriver Helsingør Dagblad.

I anklageskriftet står der, at bedstefaren har sparket sit ene barnebarn og givet ikke under 20 hårde slag i nakken.

Det er dog ikke den eneste anklage, som bedstefaren skal i retten for.

Et andet barnebarn, der er to år ældre, er ligeledes blevet udsat for vold af den anklaget.

Episoderne har angiveligt fundet sted i en lejlighed i Helsingør.

Voldsepisoderne er dateret til at skulle have foregået fra oktober 2018 til marts sidste år.

Bedstefaren nægter sig skyldig.