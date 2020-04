Både i byretten og landsretten blev Lars Nørholt idømt syv års fængsel for alvorlig økonomisk kriminalitet.

Det var en usædvanlig hård dom, som Østre Landsret i begyndelsen af april idømte Lars Nørholt - stifter af lampevirksomheden Hesaligt.

Syv års fængsel lød dommen. Østre Landsret fandt Lars Nørholt skyldig i økonomisk kriminalitet for samlet over 600 millioner kroner.

Men står det til Lars Nørholt, er det sidste punktum ikke sat i sagen.

Han vil i Højesteret - og derfor har hans advokat anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at tage sagen videre til landets højeste retsinstans. Det skriver mediet AdvokatWatch.

Også i byretten blev Hesalight-stifteren idømt syv års fængsel.

Hans advokat, Christian Laubjerg, bekræfter over for AdvokatWatch, at han onsdag i sidste uge sendte en anmodning til Procesbevillingsnævnet.

Det er nævnets opgave at afgøre, om en sag egner sig til at blive behandlet i Højesteret. Som udgangspunkt behandles sager kun i Højesteret, hvis de er af principiel karakter, eller hvis der er "særlige grunde".

Det er forholdsvist sjældent, at nævnet giver tilladelse til behandling af sager i landets øverste retsinstans.

- Vi er opmærksomme på, at det er svært at få en appeltilladelse til Højesteret, men vi mener, at straffen ikke står i passende forhold til overtrædelsen, siger Christian Laubjerg til AdvokatWatch.

