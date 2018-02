Advokaterne Susanne Fryland og Johan Schlüter var i ilden, da kunder efterspurgte klarhed om regninger.

København. I november 2014 kunne bestyrelsen i en af de foreninger, advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland var ansat til at forvalte, ikke godkende regnskabet.

Det satte advokaterne, der står anklaget for at have bedraget deres kunder for over 100 millioner kroner, under pres.

Johan Schlüter og Susanne Fryland stod via selskabet Registrering Danmark for at indkræve og videreformidle penge fra rettigheder til film- og tv-producenter.

De to er dog anklaget for i stedet at have taget kundernes penge ved blandt andet at udstede grundløse fakturaer. Samlet er de anklaget for at have taget 114 millioner af kundernes penge.

I november 2014 begyndte en af kunderne - Producentforeningen - at mistænke, at noget var galt. En revisionsanmærkning udløste mistanken.

Da bestyrelsen begyndte at spørge ind til regnskaberne og honorarer sendte Susanne Fryland en mail til sin regnskabschef:

- Hej Claus. Vi skal have gjort rent bord i en helvedes fart, skrev Susanne Fryland.

Hun fortæller i byretten, at mailen er skrevet, fordi hun regnede med, at når der blev sat spørgsmålstegn ved et regnskab, ville der også blive rejst spørgsmål til fakturaerne i andre.

Mødet i november sætter advokaterne i gang med en intens periode, hvor de skulle besvare kundernes spørgsmål.

- Du virkede udkørt i eftermiddag. Det ligner ikke dig. Klarer vi skærene?, skrev Johan Schlüter til Susanne Fryland i en besked en uge efter mødet med bestyrelsen.

Hun svarede:

- Ja, jeg er udkørt. Arbejder døgnet rundt. Rydder op i regnskaber og så videre.

- Jeg har fundet regninger, jeg kunne sende, for over 22 millioner kroner. Det er sgu da meget godt.

Mistanken hos bestyrelserne førte til, at Johan Schlüter og Susanne Fryland i 2015 blev politianmeldt. Det har ført til en anklage om blandt andet groft mandatsvig og bedrageri.

/ritzau/