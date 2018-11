En dommer i København skal afgøre, om anholdt mand skal fængsles for bedrageri i Socialstyrelsen.

En mand sigtet for omfattende bedrageri mod Socialstyrelsen foregav blandt andet at ville hjælpe somaliske stof- og alkoholmisbrugere.

Det fremgår af en sigtelse, som torsdag er blevet læst op i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Manden mistænkes for gennem flere år at have indgivet en lang række ansøgninger om projekter, som skulle hjælpe samfundets svageste. Ansøgningerne indgav han ifølge politiet på vegne af flere foreninger.

Eksempelvis hævdes det, at manden tilbage i 2015 angav, at 171.000 kroner skulle gå til et rehabiliteringskursus for misbrugere af den ulovlige plante khat, som navnlig er udbredt blandt somaliere.

Kurset havde han dog på ingen måde i sinde at afholde, og det skete da heller ikke. Alligevel modtog han igen og igen store pengebeløb både til dette projekt og til meget andet.

For at få det hele til at glide, forsynede han ifølge sigtelsen papirerne med en falsk underskrift, som foregav at tilhøre en statsautoriseret revisor.

Af den grund er han ikke bare sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, men også for dokumentfalsk.

Det fremgår også, at svindlen skal være sket i samarbejde med en anden mand, som nu er eftersøgt. Også flere unavngivne personer skal have medvirket i ulovlighederne.

I torsdagens grundlovsforhør skal dommeren afgøre, om manden skal varetægtsfængsles.

