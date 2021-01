Anklager om svindel bærer præg af, at politiet ikke ved, hvordan man driver forretning, siger forsvarsadvokat.

To mænd, der er tiltalt for at have snydt og bedraget Lego for millioner af kroner, fastholder til det sidste, at de er uskyldige.

Deres advokater har tirsdag ved Retten i Kolding krævet, at de frifindes.

Ved tidligere retsmøder har mændene blankt afvist anklagen om, at de skulle have sendt fiktive og kunstigt høje regninger til legetøjskoncernen.

- Nej, alt det arbejde, der er faktureret, det er udført, har den ene en indehaver af et fynsk el-firma udtalt i retten.

Den anden tiltalte, der var ansat i Lego, har ligeledes afvist, at han bestilte ydelser hos firmaet, som blev udført til opskruede priser eller slet ikke udført.

Ifølge specialanklager Klaus Meinby Lund har Lego betalt op mod 17 millioner kroner for meget til el-firmaet.

Fortjenesten blev ifølge anklageren delt mellem de to mænd.

Anklagen bygger på, at man har sammenholdt regningerne til Lego med oplysninger i el-firmaets eget regnskabssystem.

En regning for montering af lamper lyder eksempelvis på 513.948 kroner. Men den reelle pris var ifølge anklagemyndighedens beregning 98.551 kroner.

Men det er skrivebordsberegninger, som bærer præg af, at politi og anklagemyndighed ikke ved, hvad de snakker om, lyder det fra forsvarsadvokat Mikkel Cramer.

- Der har siddet et politimand på politigården i Vejle og lavet nogle beregninger. Det er formentlig en god politimand, men vedkommende har ingen forstand på el-arbejde eller erfaring med at drive forretning.

- Jeg forstår ikke, man ikke har fået sagkyndige til at kigge på det, siger forsvarsadvokaten.

Mikkel Cramer mener også, at politi og anklagemyndighed gør sig til dommer over, hvor store avancer en virksomhed må have.

Hvis samme logik blev overført til Lego, ville koncernen komme i problemer, mener han:

- Det har lige været jul. Jeg gav min niece en æske Lego til 500-700 kroner. Det var en fast pris. Jeg tør kun gisne om, hvad dækningsgraden er.

- Hvis der er nogen, der er god til at beregne en tårnhøj pris for sine varer, så er det Lego, siger Mikkel Cramer.

Specialanklager Klaus Meinby Lund mener, at der er tale om groft bedrageri og har krævet, at de to mænd idømmes mindst tre års ubetinget fængsel.

Lego forlanger en erstatning af de to tiltalte svarende til det påståede tab på 17 millioner kroner.

Der ventes dom i sagen 1. februar.

/ritzau/