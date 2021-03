Lejligheden er perfekt, tænker Karla Rejkjær. Den ligger i hjertet af Østerbro og koster ikke det hvide ud af øjnene. Udlejeren smiler venligt og fortæller, at han flytter til Tyskland med sin kone og hurtigt skal finde en lejer.

Det er alt sammen løgn, men det ved Karla ikke endnu. Den 21-årige pædagogmedhjælper fra Aalborg ved heller ikke, at hun er ved at blive udsat for et omfattende bedrageri.

B.T. kan nu afsløre bedrageren fra Østerbro, der snyder adskillige unge for deres opsparing – akkurat ligesom det er tilfældet med en anden berygtet udlejer, Morten D. fra Frederiksberg. Den eneste forskel er, at metoden er grovere.

Efter fremvisningen den mandag aften cykler Karla Rejkjær hjem i oktoberblæsten med en god fornemmelse i maven og tænker, at det er her, at hun vil bo.

Det har været psykisk hårdt for Karla Rejkjær at blive udsat for bedrageri. I lang tid turde hun ikke tage til nye fremvisninger af frygt for at blive snydt igen. Foto: B.T. Vis mere Det har været psykisk hårdt for Karla Rejkjær at blive udsat for bedrageri. I lang tid turde hun ikke tage til nye fremvisninger af frygt for at blive snydt igen. Foto: B.T.

Men Karla Rejkjær ved, at man skal slå hurtigt til i København. Udlejeren fortalte, at han på tre dage har haft 25 fremvisninger. Samme aften taler de kontrakten igennem over telefonen, og to dage senere overfører hun 41.600 kroner til manden med de mørke øjne og det venlige smil.

»Jeg havde et godt indtryk af ham. Han var en stille og rolig familiefar,« fortæller hun.

Tænkte du på noget tidspunkt, at det var for godt til at være sandt?

»Jeg havde ingen grund til ikke at stole på ham. Det hele virkede så troværdigt.«

Udlejeren sendte flere fotos af lejligheden til dem, der var interesserede i at leje den. Problemet var bare, at man ikke måtte bo der, fordi det er et erhverslokale. Foto: Privatfoto Vis mere Udlejeren sendte flere fotos af lejligheden til dem, der var interesserede i at leje den. Problemet var bare, at man ikke måtte bo der, fordi det er et erhverslokale. Foto: Privatfoto

En måned efter fremvisningen finder Karla Rejkjær ud af, at lejligheden er et erhvervslokale. Hun forstår det ikke. På billederne, som udlejeren sendte, var der møbler og børneting på gulvet.

»Jeg bryder fuldstændig sammen. Jeg er helt knust.«

Langt fra sin familie i Aalborg står hun alene i København uden tag over hovedet og uden sin opsparing.

Udlejeren er samtidig forsvundet som dug for solen. Hans mobilnummer er deaktiveret, og han svarer ikke på Karla Rejkjærs mails. Hendes advokat kan ikke stævne ham, fordi han ikke har registreret en adresse. På de sociale medier eksisterer han pludselig heller ikke mere.

Bedrageri for mere end 300.000 kroner

Karla Rejkjær blev i oktober 2020 udsat for et velkendt bedrageri, som hvert år rammer unge og studerende i Danmarks store studiebyer. Karla troede, at hun havde fundet sin drømmelejlighed, men mistede i stedet sin hårdt tjente opsparing.

Om det var en million, to millioner eller en krone. Jeg har ikke snydt nogen Udlejeren

Mindst syv andre unge, som B.T. har været i kontakt med, blev også udsat for bedrageri med lejligheden på Østerbro i de samme måneder. Tilsammen har de overført indskud for mere end 300.000 kroner til udlejeren. Og flere stod klar til at flytte ind i Classensgade.

For 22-årige Elsa Fristedt havde det den konsekvens, at hun i begyndelsen af december måtte flytte tilbage til Sverige hos sin familie, fordi hun allerede havde opsagt sin gamle lejlighed. Og de 56.000 kroner, som Elsa og hendes ven havde betalt i indskud, er formentlig tabt.

»Vi får intet tilbage fra forsikringen. Vores eneste håb er politiet, men de er ikke vendt tilbage til os endnu.«

Ligesom de andre har både Elsa Fristedt og Karla Rejkjær været til fremvisning, skrevet under på lejekontrakter og fået nøglerne til lejligheden. Men hvor er udlejeren og pengene forsvundet hen?

22-årige Elsa Fristedt fra Sverige mistede både bolig i København, fordi hun havde opsagt sin gamle lejlighed, og hele sin opsparing. Forsikringen dækker ikke, så hun håber, at politiet kan finde udlejeren. Vis mere 22-årige Elsa Fristedt fra Sverige mistede både bolig i København, fordi hun havde opsagt sin gamle lejlighed, og hele sin opsparing. Forsikringen dækker ikke, så hun håber, at politiet kan finde udlejeren.

Tre måneder efter Karla Rejkjærs fremvisning er lejligheden i Classensgade 11 tom. Hele oktober og november var der til gengæld et rend af unge mennesker, fortæller direktøren for nabovirksomheden, Jonas Vincent Dedenroth. Han har personligt talt med flere af dem.

»Hver og en, som har banket på hos os, havde betalt indskud. Nogle har været klar til at flytte ind dagen efter med alle deres møbler, men vi har måttet fortælle dem, at de er blevet snydt.«

Gode råd: Sådan undgår du at blive snydt Undersøg, hvem der ejer boligen Hvis du skal leje gennem en privat udlejer, er det en god idé at kræve at se dokumentation for ejerskabet. Du kan se, hvem der ejer boligen på tinglysning.dk eller boligejer.dk. Få fremvist billedlegitimation fra udlejer Bed om at få fremvist billedlegitimation fra udlejer. Betal ikke penge for en bolig, du ikke har set Betal aldrig forudbetalt leje, depositum eller husleje for en bolig, du ikke har set i virkeligheden. Betal ikke kontant eller til en udenlandsk konto. Lad dig ikke presse Vær på vagt, hvis udlejer vil have dig til at skrive under på kontrakten med det samme. Hvis udlejer forsøger at presse dig til at tage hurtige beslutninger, kan det være et tegn på, at der er noget galt. Sørg for en gyldig lejekontrakt Få en lejekontrakt med udlejers underskrift. Du kan altid få hjælp hos en fagperson. Det er også vigtigt, at du har set boligen, inden du underskriver lejekontrakten. Tjek huslejen Vær opmærksom på, om der er regler for, hvor stor din husleje må være. Du kan altid rådføre dig om lejens størrelse hos huslejenævnet i den kommune, du bor. Kilder: Politiet, Bolius.

Jonas Vincent Dedenroth fortæller, at udlejeren selv har boet i erhvervslokalerne med sin kæreste, hvis tøjvirksomhed stod på lejekontrakten. Men fra begyndelsen af september og frem til slutningen af oktober oprettede udlejeren seks boligannoncer på DBA, mens kæresten oprettede en enkelt. Og i Københavns boligmarked har det ikke været svært at finde lejere.

»At se folk stå med tårer i øjnene, fordi de har mistet 50.000 kroner, det er hårdt,« siger Jonas Vincent Dedenroth.

Det har været hårdt for Jonas Vincent Dedenroth, som er direktør i nabovirksomheden på Classensgade, at fortælle de mange unge og par, at de formentlig er blevet snydt af udlejeren. Foto: B.T. Vis mere Det har været hårdt for Jonas Vincent Dedenroth, som er direktør i nabovirksomheden på Classensgade, at fortælle de mange unge og par, at de formentlig er blevet snydt af udlejeren. Foto: B.T.

Sammen med sine kollegaer har han forsøgt at stoppe bedrageriet. Kvinden har nægtet alt kendskab til det, og sedlen, som han satte på deres dør for at advare dem, der kom til fremvisning, blev hurtigt revet ned. En dag flyttede parret alle møblerne fra lejligheden, og siden har naboerne hverken set udlejeren eller kvinden.

Ejendomsselskabet oplyser, at de på baggrund af talrige henvendelser om bedrageri opsagde kvindens lejekontrakt og overdrog sagen til politiet. Hos Københavns Politi vil man dog hverken be- eller afkræfte, om der foregår en efterforskning.

B.T. finder udlejeren

Alle dem, som er blevet snydt af udlejeren, kan ikke få kontakt med ham og har kun hans e-mail. For at undersøge, om udlejeren stadig forsøger at udleje en lejlighed, skriver B.T. under et dæknavn en mail til ham. Dagen efter er der svar.

Udlejeren skriver, at han har en lejlighed på Classensgade, som han kan sende nogle billeder af. Der er dog en anden person, som også er meget interesseret i den, så vi skal slå hurtigt til alene ud fra billederne.

Lejemarkedet i København er ubarmhjertigt Karla Rejkjær

Det er ikke muligt at komme til fremvisning og tale med udlejeren, men med hjælp fra forskellige kilder finder B.T. et flere år gammelt telefonnummer i hans navn i cvr-registret. Og det er stadig aktivt.

»Hvem er du? Er du fra politiet?« spørger udlejeren.

Den mørke stemme i den anden ende af røret nægter alt kendskab til lejligheden. Men hvorfor har han i en mail så tilbudt at udleje præcis den samme lejlighed på Classensgade, som er brugt i bedragerisagerne?

Hvad siger du til, at flere personer fortæller, at du har snydt dem for omkring 45.000 kroner hver?

»Om det var en million, to millioner eller en krone. Jeg har ikke snydt nogen.«

Men du siger, at du har lejligheden (den i Classensgade på Østerbro, red.) i mailen til os?

»Jeg har masser af lejligheder,« svarer han.

B.T. spørger udlejeren, hvordan det kan være, at samtlige ofre har kommunikeret med hans e-mail.

»Jeg har syv hundrede e-mails,« svarer han.

Så du afviser stadig alle anklagerne?

»Jeg ved ikke, hvor du har mit nummer fra, eller hvad du snakker om lige nu.«

Udlejeren henviser til sin advokat og afslutter samtalen.

Lejemarkedet er ubarmhjertigt

Siden Karla Rejkjær for få måneder siden flyttede fra Aalborg til København, har hun boet i flyttekasser på tre forskellige adresser og mistet hele sin opsparing. Det var hårdt tjente penge og mange måneders løn, fortæller hun. Men det er ikke det værste for hende.

21-årige Karla Rejkjær genkendte med det samme udlejeren, der snød hende, på det billede, som B.T. har fået tilsendt. Foto: B.T. Vis mere 21-årige Karla Rejkjær genkendte med det samme udlejeren, der snød hende, på det billede, som B.T. har fået tilsendt. Foto: B.T.

At være offer for bedrageri i en fremmed by ramte Karla hårdt. Hun blev deltidssygemeldt og kæmpede med stress og angst.

I lang tid turde Karla Rejkjær ikke tage til nye fremvisninger af frygt for, at det samme ville ske igen. Hun fortæller, at det er svært at finde et godt sted at bo i København, hvis man ikke har et godt netværk. Det har hun ikke, og det kostede hende dyrt.

»Sådan er boligmarkedet i København. Du skal handle hurtigt. Lejemarkedet i København er ubarmhjertigt.«

Hos Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden fortæller direktør Claus Højte, at denne type bedragerisager lander på hans bord op til ti gange om året. Hver gang råder han ofrene til at ringe til politiet. Flere af lejerne i denne sag har også anmeldt sagen, men siden ikke hørt tilbage fra politiet.

»Der er så mange beviser mod ham. Jeg er skuffet over, at der ikke sker mere lige nu,« siger Elsa Fristedt.