En 40-årig mand brugte især en lejlighed på Frederiksberg, da han franarrede boligsøgende deres penge.

28 boligsøgende glædede sig til at flytte deres møbler ind i en lejlighed i København. Men med flyttekasserne i armene mødte de ikke andet end en låst dør.

De var blevet svindlet af en 40-årig mand, der havde lokket tusindvis af depositumkroner ud af dem.

Det kostede ham onsdag en straf på to års fængsel ved Retten på Frederiksberg.

I nogle tilfælde overførte unge mennesker eller par med børn op mod 38.000 kroner i depositum til Mian Aethsham Aslam.

Nogle af pengene får de dog efter dommen lov til at se igen, da manden skal betale erstatning.

I forbindelse med bedragerierne brugte han i de fleste tilfælde en lejlighed på Fuglebakkevej på Frederiksberg, som han i virkeligheden ikke rådede over.

Retsformand Kasper Madsen lagde i sin afgørelse vægt på mængden af ofre, og at der var tale om familier med børn, som potentielt kunne ende uden et tag over hovedet.

- Det er noget, som retten ser meget strengt på, siger han.

De resterende seks forhold, som den 40-årige blev dømt for, handlede blandt andet om, at han uberettiget udgav sig for at være erhvervskonsulent.

Han indgik et samarbejde med en kvinde, som havde oprettet en organisation, der skulle arbejde for bedre forhold for vilde dyr.

Manden lovede kvinden en ny hjemmeside og et GoPro-kamera, men retten mente imidlertid ikke, at dette blev leveret til hende, på trods af at kvinden betalte for det.

Den 40-årige Mian Aethsham Aslam er også blevet ansat af en natklubejer, som vidnede onsdag.

Natklubejeren fortalte, at han selv ofte indlogerede store musikstjerner på hoteller, når de skulle optræde på hans klub.

Men den nu dømte mand udnyttede arbejdsgiverens underskrift til at indlogere en privat person, som han netop havde svindlet i forbindelse med lejlighedsbedrageriet.

Han lovede personen, at han ville betale for overnatningerne, men overnatningerne blev aldrig betalt.

I alt svindlede den 40-årige Mian Aethsham Aslam sig til 578.000 kroner.

I 2017 fik han et års fængsel for samme form for lejlighedsbedrageri.

Der var nedlagt påstand på udvisning, men Mian Aethsham Aslam slap med en advarsel.

Han modtog dommen.

/ritzau/