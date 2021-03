Politiet i Silkeborg jagter i disse dage en pengegrisk seriebedrager, der hærger i små købmandsbutikker.

De seneste uger har politiet nemlig modtaget hele syv anmeldelser om snyd med gevinstkuponer fra Danske Spil.

Og ifølge politiet er der sammenhæng mellem de syv sager. Ud over at de alle som sagt er foregået i mindre købmandsbutikker, så er signalementet for bedrageren også ens i alle butikker.

»Det er mange penge, og man bør måske være lidt mistroisk, når der kommer en person ind i butikken med fire kuponer på det samme beløb, siger politiassistenten,« siger Flemming Bach til TV Midt Vest.

Den seneste anmeldelse kommer fra en Spar i Grauballe. Her skulle gerningsmanden have været forbi søndag eftermiddag.

Her indleverede han flere gevinstkuponer med 2300 kroner på her, og han endte med at forlade butikken med 9200 kroner på lommen.

De mange sager har også fået politiet til at komme med en opfordring til de butikkerne med Lotto-spil: Pas på, når I udleverer gevinsten!

De er samtidig ude med en efterlysning af gerningsmanden.

Gerningsmanden beskrives som: