Optagelserne til DR's krimi-serie »Bedrag« blev lige lovlig realistisk, da et hold skuespillere og filmfolk fredag blevet truet af maskerede unge til at forlade et boligområde i Farum.

»Vi får en anmeldelse klokken 12:30, hvor et produktionshold fra Danmarks Radio er blevet omringet af unge mennesker,« fortæller Flemming Hansen, der er vagtchef i Nordsjællands Politi.

Filmfolkene var ved at optage den nye sæson til DR krimi-serien »Bedrag« der handler om økonomisk kriminalitet.

I en mail fra DRs presseafdeling fortæller producent på serien, Caroline Schlüter, at en af DRs biler blev smadret:

»Jeg kan bekræfte, at optagelserne til DR’s kommende dramaserie ’Bedrag III’, der i dag fandt sted i Farum Midtpunkt, blev afbrudt af en gruppe maskerede personer, der opførte sig truende. En bil fra DR Drama, som vi havde stående på stedet, blev ødelagt. Ingen personer er kommet til skade. Vi kender ikke noget til baggrunden for truslerne og må henvise til politiet for yderligere oplysninger. Vi har indstillet optagelserne og kan i øjeblikket ikke sige noget om, hvornår de genoptages,« skriver hun i mailen.

Episoden fandt sted i et område med etagebyggeri ved navn Nygårdsterasserne.

»De unge har en truende adfærd. De stiller sig helt oppe i ansigtet på dem og beder dem om at forlade området. Derfor vælger DR at trække sig ud af området,« siger Flemming Hansen.

Efter at have modtaget anmeldelsen rykkede politiet ud til boligområdet, men de unge var forduftet.

»Vi har nu patruljer i området, men vi har ikke kunnet finde nogen dernede,« siger Flemming Hansen.

Hovedrollerne i tredje sæson af »Bedrag« spilles Esben Smed og Thomas Hwan. Maria Rich spiller også med i tredje sæson af serien.

Tredje sæson af ’Bedrag’ er planlagt til at blive sendt på DR1 og DRTV i starten af det nye år.