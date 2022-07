Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der er tale om en grov sag, som vi tager meget alvorligt.«

Torsdag middag har Nordjyllands Politi udsendt en efterlysning af en mand, der mistænkes for at have antændt en brand i en baggård på adressen C.W. Obels Plads 3B i Aalborg.



Politikredsen beder nu om hjælp til at identificere manden på billederne.

Det var natten til onsdag omkring klokken 3, at en – indtil videre ukendt – mand forsøgte at antænde branden.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

»Der er tale om en grov sag, som vi tager meget alvorligt. Branden blev hurtigt opdaget og slukket, men det er vores umiddelbare vurdering, at der kunne have været menneskeliv i fare, hvis ilden havde fået lov at udvikle sig,« fortæller politikommissær Carsten Straszek, der leder politiets efterforskning:

»Vi håber, at der sidder nogen derude, der kan genkende manden ud fra billederne.«

Den efterlyste mand, der altså mistænkes for at være gerningsmanden, beskrives som værende mellem 40 og 50 år, lys i huden og spinkel til almindelig af bygning.

Han vurderes til at være 185-190 centimeter høj, ligesom han har – eller i hvert fald havde – skægstubbe.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

Derudover har han mørkt, kort hår med 'måne'.

På tidspunktet, hvor billederne blev taget, var han iført en blå vindjakke, lange bukser og sneakers med skrå striber på siderne. Han medbragte en stor, mørk rygsæk og en taske.

»Vi har indsat ekstra patruljer i området, der holder skærpet tilsyn, og der efterforskes intensivt med henblik på at udfinde gerningsmanden,« fortæller Carsten Straszek.

Hvis du ved noget om sagen, beder politiet om, at du ringer til Nordjyllands Politi på 114.