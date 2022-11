Lyt til artiklen

Fyns Politi beder om hjælp til opklaringen af et indbrud begået i Årslev på Midtfyn om eftermiddagen 15. november kl. 17.10.

For at komme tættere på at opklare sagen, sender de overvågningsbilleder ud til offentligheden.

Overvågningsbilleder fra adressen, hvor der var indbrud, viser tydeligt den formodede gerningsmand i aktion, og det er Fyns Politis håb, at der er nogle borgere, som kan hjælpe til identifikation af vedkommende.

»Vi synes jo, at personen på de her billeder har et ret karakteristisk udseende, men vi ved bare ikke, hvem han er. Derfor håber vi, at der er nogle borgere derude, der kan hjælpe os med et navn eller lignende på vedkommende,« siger politikommissær Finn Wegner.

Sådan ser den efterlyste mand ud. Foto: Fyns Politi Vis mere Sådan ser den efterlyste mand ud. Foto: Fyns Politi

Signalementet af manden lyder:

180-190 centimeter høj, cirka 40-50 år gammel, almindelig af bygning, mørkt kort hår. Han er på billederne iført sort jakke, jeans og sorte sko.

Desuden har han briller placeret lidt langt nede på næsen.

Under indbruddet 15. november gik han fra gerningsstedet ad Carl Nielsensvej og til Lumbyvej, hvor han gik i Nordlig retning.

Kan man hjælpe Fyns Politi med oplysninger i sagen, bedes man ringe 114.