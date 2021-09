(ARKIV) Indgangen til retten i Aalborg ses her i forbindelse med afsigelsen af dom i sagen mod en tidligere Singapore-direktør i OW Bunker ved Retten i Aalborg, onsdag d. 30. maj 2018.En mand fra Aalborg er blevet tiltalt for at ville voldtage og dræbe 17 navngivne personer, oplyser Østjyllands Politi. Blandt dem var politidirektøren i Nordjyllands Politi. I et tilfælde lykkedes det for manden at gøre fysisk skade på en af personerne på listen. En kvinde på 24 år, som var hans nabo, blev en aften i januar bundet med strips, hvorefter hun blev forsøgt kvalt og voldtaget, hævdes det i det anklageskrift, som nu er udfærdiget. Tiltalen mod den 22-årige drejer sig om forsøg på drab og forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter i de mange tilfælde. Manden nægter sig skyldig, og retten skal bruge otte dage til at afgøre sagen. Sagen mod den 22-årige mand starter 12. november i Retten i Aalborg. Der er afsat i alt otte retsdage til sagen. Det skriver Ritzau, fredag den 24. august 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger