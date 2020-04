Advokatfirmaet Bech-Bruun afviser, at firmaets rådgivning af en tysk bank kunne bruges til at svindle.

Skattestyrelsen rejser erstatningskrav på et trecifret millionbeløb mod advokatfirmaet Bech-Bruun i sagen om svindel med udbytteskat.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Ifølge Skattestyrelsen rådgav advokatfirmaet en udenlandsk bank, der uberettiget fik refunderet skatten af danske aktieudbytter.

Både Skattestyrelsen og statens advokat - Kammeradvokaten - mener, at advokatfirmaet på den måde har medvirket til svindlen.

På sin hjemmeside bekræfter advokatfirmaet Bech-Bruun, at det har modtaget et betalingskrav fra Kammeradvokaten.

I pressemeddelelsen skriver Skattestyrelsen, at der er der tale om et trecifret millionbeløb. Ifølge dr.dk lyder kravet på omkring 750 millioner kroner.

Kravet skyldes advokatfirmaets rådgivning af den tyske bank North Channel Bank.

Banken erkendte sidste år groft bedrageri og medvirken til svindel mod den danske stat for 1,1 milliarder kroner. Banken blev ved Retten i Glostrup i september idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Advokatfirmaet har fået ti dage til at betale det trecifrede millionbeløb. Hvis det ikke sker, vil firmaet blive stævnet.

Bech-Bruun afviser på sin hjemmeside, at firmaet har gjort noget forkert.

- Det er indlysende, at ingen advokat i Bech-Bruun ville afgive opinions til en bank (eller i det hele taget rådgive nogen klient), hvis der blot havde været den mindste mistanke om, at banken (eller klienten) ville gøre sig skyldig i bedrageri med fiktive udbytter og fiktive aktier, skriver advokatfirmaet.

Bech-Bruun understreger, at North Channel Bank erklærede sig skyldig i at have gjort noget andet, end det banken i 2014 bad firmaets advokater om at vurdere.

- Vores rådgivning af den tyske bank kunne ikke anvendes til bedrageri, lyder det på Bech-Bruuns hjemmeside.

Svindlen med udbytteskat stod på fra 2012 til 2015 og er blevet kaldt danmarkshistoriens største skattetyveri.

Ved brug af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation lykkedes det en række aktører at dræne den danske statskasse for mere end 12 milliarder kroner.

Skattestyrelsen vurderer løbende, om der kan gøres erstatningskrav gældende mod alle involverede parter i sagen, herunder mod rådgivere i sagskomplekset.

- Vores opgave er at få så mange af de 12,7 milliarder kroner hjem til den danske statskasse som muligt. Det arbejder vi hele tiden benhårdt på, siger Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen.

/ritzau/