En del beboere i Ribe er denne morgen sandsynligvis vågnet op til en ret usædvanlig lugt.

For ikke at sige en decideret fæl og ubehagelig lugt.

På Twitter oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi nemlig, at der har været strømsvigt ved Ribe Biogas anlæg. Og det har ført til, at området omkring anlægget lugter ualmindeligt dårligt:

»Hvis du lige er stået op og tænker at det lugter af l..., så er den god nok,« skriver politikredsen på Twitter og fortsætter:

»Der har været strømsvigt ved Ribe Biogas anlæg i løbet af natten (til onsdag, red.). Det har medført, at det lugter fælt i området omkring Ribe.«

Til Ritzau fortæller vagtchefen ved politikredsen, at der arbejdes på højtryk for at få strømmen tilbage. Så snart strømmen er tilbage, vil lugten også fordufte.

Der er ingen tidshorisont for, hvornår strømmen er tilbage.

»Trods lugtgener ønsker vi alle en god dag,« lyder det fra politiet.