Beboerne i Apotekerhaven i Holbæk er »rigtigt, rigtigt utrygge« over den politiaktion, der har været været i gang i omkring 19 timer.

»Der er en stemning herude af, at folk er skræmte,« fortæller en beboer, der har ønsket at være anonym, søndag eftermiddag til B.T.

Midt- og Vestsjællands Politi har endnu ingen oplysninger givet til hverken offentligheden eller beboerne om, hvad der er foregået i beboelsesområdet, hvor politiet satte ind mod en lejlighed lørdag aften.

Senest har kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard forsøgt at berolige stemningen med følgende ord til Ritzau: »Netop fordi politiet er der, er der ikke grund til bekymring set med de omkringboendes øjne. Det er noget politiarbejde, der skal udføres, og det vil vi gerne have gennemført.«

Betjente og teknikere har undersøgt en lejlighed i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Betjente og teknikere har undersøgt en lejlighed i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk

Lige præcis den besked har dog haft den modsatte effekt blandt dem, der bor i Apotekerhaven.

»Det har faktisk skabt endnu mere røre herude, for har vi så skullet være nervøse før? Folk er bange for, hvad der er foregået i den lejlighed, fordi vi ikke kan få svar på, om der reelt har været en fare herude,« siger den anonyme beboer, hvis navn er er kendt af B.T.

Ifølge beboeren er der igen søndag eftermiddag ankommet en del betjente. Imens sidder beboerne i deres lejligheder, kigger ud af vinduerne og følger med på afstand, mens de via Facebook kommunikerer med hinanden.

»V kan godt gå ud, men der er ingen, der rigtigt gør det, for vi har fået besked om, at vi ikke må forstyrre dem. Vi må godt gå ud og ryge eller ud med skraldespanden, men vi skal ikke gå rundt i området, har vi fået at vide,« forklarer beboeren.

Søndag eftermiddag er der igen ankommet et større antal betjente til Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Søndag eftermiddag er der igen ankommet et større antal betjente til Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk

Vedkommende fortæller videre, at politiet ankom til Apotekerhaven, der består af 100 nybyggede lejligheder, ved 19-tiden lørdag aften, hvor der pludselig var »fyldt med politi«.

»Der var flere, der oplevede, at politiet sparkede døren ind til lejligheden og kørte biler ind foran, så det var en aktion, der lignende noget nøje planlagt;« siger beboeren, der også har set en beslaglagt bil blive fjernet:

»Desværre var der også en del børn, der havde oplevede, hvad der skete:«

Politiet har over for TV 2 søndag eftermiddag bekræftet, at man i forbindelse med efterforskningen nu også arbejder på endnu en adresse i Holbæk. Men nogen nærmere oplysninger er der endnu ikke kommet om, hvad der har udløst den langvarige politiindsats.

»Det er en af de meget, meget få tilfælde, hvor vi ikke kan kommentere på en efterforskning, vi er i gang med. Mere konkret kan det ikke blive, og jeg kan ikke sige, hvad det drejer sig om netop af hensyn til efterforskningen,« har kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi sagt til B.T.

Lejerbo, der administrerer de 100 lejligheder i Apotekerhaven oplyser til B.T., at man fra mandag vil tilbyde støtte til dem, der skulle have brug for det, i områdets fælleshus.