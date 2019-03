Beboere var oprørte over, at en familie på Udrejsecenter Sjælsmark skulle sendes hjem, fortæller politiet.

Ved Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm begyndte onsdagen med bål i gaderne.

En gruppe af beboere på centeret var angiveligt så frustrerede over, at en familie skulle sendes hjem, at protesten tog en voldsom drejning.

Kasteskyts blev brugt mod politiet, mens der blev antændt flere mindre bål på stedet. Det fortæller Nordsjællands Politi.

Anmeldelsen om urolighederne tikkede ind på politistationen klokken 06.45. Ifølge politiet deltog 25-50 beboere i optøjerne.

Først omkring klokken 08.00 var der igen ro på stedet, fortæller politiet.

Ingen kom efter politiets oplysninger til skade. Det sker, at politiet kommer ud for den slags hændelser, men det er ifølge politiets presseafdeling ikke ofte.

- Det sker jo engang imellem, at de, der skal sendes hjem, bliver kede af det, nervøse, bange over det og reagerer på den situation, de er i, siger presseafdelingen.

Politiet ønsker ikke at gå nærmere ind i hændelsesforløbet, eller hvorfor omstændighederne omkring en hjemsendelse eskalerede denne gang.

Derfor vil politiet heller ikke oplyse, hvor mange familiemedlemmer der skulle hjemsendes, om de blev sendt afsted, eller hvilke kasteskyts der angiveligt blev anvendt.

/ritzau/