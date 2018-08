Alle beboere fra brændende ældreboliger i Vodskov er evakueret og i god behold, oplyser Nordjyllands Politi.

Vodskov. En brand, der søndag aften hærgede flere ældreboliger i Vodskov i Nordjylland, er under kontrol.

Alle beboere er evakueret, og ingen er kommet noget til.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi kort før klokken et natten til mandag.

Politiet får anmeldelsen om branden klokken 22.41 via 112. Det er flere ældreboliger på adressen Ved Bøgen, der står i flammer.

Der er i alt 12 lejligheder i den blok, der brænder. De 9 af de 12 lejligheder er beboet.

- Der bor én person i hver af de ni lejligheder. De otte er evakueret. Den sidste får vi kontakt til via pårørende, og hun befinder sig på en adresse i Aalborg, siger vagtchef Jesper Sørensen.

- Så der er redegjort for alle ni, og ingen af dem er kommet til skade.

Kort før klokken et natten til mandag er politi og brandvæsen fortsat på stedet og i gang med efterslukningsarbejdet.

- Vi har en idé om, i hvilken lejlighed branden er opstået. Vi har også en formodning om brandårsagen. Men for en god ordens skyld er det teknikerne, der skal slå det fast, siger vagtchefen.

Samtlige lejligheder er så ødelagte af flammerne, at politiet vurderer, at de ikke er beboelige, og at beboerne derfor skal genhuses.

- De fire af de ni beboere er blevet hentet af pårørende, som tager sig af dem. De sidste fem er blevet flyttet over på plejehjemmet Liselund, som også ligger i Vodskov, siger Jesper Sørensen.

Søndagens brand kommer, blot to dage efter en brand på Plejecenter Farsøthus i østjyske Allingåbro kostede tre kvinder på henholdsvis 91, 93 og 95 år livet.

To andre kvinder på 87 og 89 år kom lettere til skade ved branden.

Først i den kommende uge vil politiets brandeksperter kunne gå i gang med at opklare årsagen til branden i Østjylland. Brandstedet skal således være kølet tilpas ned, før eksperterne kan komme til at arbejde.

/ritzau/