50 beboere måtte en aprilmorgen i år flygte ud af deres hjem, da den nederste etage i deres ejendom pludselig stod i flammer.

Og nu er to helt unge mænd blevet dømt for at stå bag.

De to teenagere måtte have vidst, at de satte andres liv i fare, da de sidste år startede en brand i en københavnsk frisørsalon, som endte med at udbrænde, lyder konklusionen, som Retten på Frederiksberg onsdag er kommet frem til.

Straffen til de to knægte på 17 og 16 år lyder på henholdsvis et år og ti måneder og et år og ni måneders fængsel.

Branden brød 19. april ud i frisørsalonen på hjørnet af Tomsgårdsvej og Ringertoften i Københavns Nordvest-kvarter.

Forinden havde de to unge mænd været forbi en nærliggende tankstation for at hente benzin. Benzin, som blev betalt med den ene af de to teenageres betalingskort.

Det tog derfor heller ikke politiet længe at komme på sporet af de to gerningsmænd.

Og da sidste punktum i anklageskriftet var sat, stod det klart, at man altså ikke tog let på deres handlinger, selvom ingen kom til skade.

Anklagemyndigheden rejste nemlig tiltale for forsøg på overtrædelse af straffelovens meget strenge paragraf 180. Den kan udløse fængsel på livstid, hvis ildspåsætteren har indset eller accepteret risikoen for, at andres liv udsættes for overhængende fare.

De to teenagere erkendte på sagens første retsdag, at de havde startet branden. Men de afviste, at de havde overtrådt den strenge paragraf.

De mente i stedet, at de burde dømmes efter den noget mildere paragraf 181om at forvolde brand på fremmed ejendom, hvor man ikke har været klar over, at andres liv udsættes for overhængende fare.

»Vi vidste godt, at der boede folk lige ovenpå. Men vi tænkte, at klokken 5.45 var folk lige stået op, og desuden gik der håndværkere lige over for bygningen, som ville ringe efter brandfolkene, når branden startede,« forklarede den 17-årige med meget lav stemme, da han afgav forklaring i retten.

»Desuden ligger brandstationen (Tomsgården, red.) kun et minut derfra, så ingen mennesker ville jo komme noget til,« tilføjede han.

I alt blev omkring 50 mennesker evakueret fra ejendommen i forbindelse med branden.

Brandvæsnet fik hurtigt bugt med flammerne, men ikke i tide til at redde frisørsalonen, som udbrændte.

Adspurgt, hvorfor de startede branden, fortalte den 16-årige, at han aftenen inden havde fået en henvendelse fra en mand, som han med egne ord ikke turde sætte navn på.

Manden havde bedt ham sætte ild til salonen, og som tak ville den unge mand få penge til benzin og et par tusinde som betaling.

»Jeg havde egentlig ikke lyst til at gøre det, men spurgte samme aften min kammerat, om han ville være med til at tjene nogle hurtige penge,« forklarede han.

Kammeraten sagde ja, og nu er de hver især en fængselsdom rigere.

Derudover er de begge, fordi de er så unge, blevet henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet.