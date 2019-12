Cirka 80 personer er blevet berørt af voldsom brand i Hobro, oplyser politiet.

Politi og brandvæsen kommer til at være i Stoldal i Hobro hele natten til mandag, efter at en voldsom brand brød ud i en etageejendom søndag eftermiddag.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

- Selv om der er slukket, kommer der små brande rundt omkring, fordi der er så varmt, siger han.

Branden bredte sig, så der stod flammer op fra taget, og store mængder sort røg væltede ud over det omkringliggende område.

Indtil klokken cirka 17.30 blev beboerne i området opfordret til at lukke døre og vinduer på grund af røgen.

Adressen ligger tæt på Aalborg Universitetshospitals afdeling i Hobro. Der opstod ikke behov for at flytte patienter. Dog lukkede man i en periode ned for ventilationen for at undgå røggener på sygehuset.

Omkring 80 beboere er ifølge politiet påvirket af branden. Mange af dem er nu nødt til at finde alternativt husly, hvilket boligforeningen vil sørge for, oplyser politiet i pressemeddelelse.

Også Beredskabsstyrelsen hjælper til med 14 brandfolk, oplyser Lars Høg Schou, der er operativ chef, på Twitter.

Det er uvist, hvordan branden er opstået. Det skal brandteknikere nu i gang med at undersøge.

