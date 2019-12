En række boliger er blevet evakueret i Esbjerg mandag morgen.

Det skyldes en brand i en bygning på Ribegade, hvor en lejlighed står i flammer.

Bygningen, hvor branden finder sted, indeholder fire lejligheder - den ene af dem er overtændt, som vagtchefen siger.

»Vi fik meldingen om branden for kort tid siden, der er tale om en lejlighed i et kompleks med fire lejligheder, som er overtændt,« siger vagtchef Ole Aamann.

»Vi er i gang med at evakuere nabolejlighederne,« uddyber vagtchefen.

I en opdatering fra politiet på Twitter oplyses det, at man har begrænset branden til den ene lejlighed.

Brandvæsenet er fortsat i fuld gang med at efterslukke.

Vagtchefen fortæller desuden, at der ikke er personer, som er kommet til skade. Selvom man tidligere frygtede for den person, som bor i lejligheden.

»Vi fik heldigvis kontakt med ham for ikke længe siden. Og han er okay. For hvis han havde været i lejligheden, havde det ikke set så godt ud,« siger Ole Aamann.

Endnu står det ikke klart, hvad der har ført til branden i lejligheden.

Det skal nærmere undersøgelser vise senere.

B.T. følger sagen.