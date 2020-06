Alle beboere og en kat er søndag aften evakueret fra en bygning på Springvandspladsen i Vester Hassing i Nordjylland.

Der er ild i bygningens tag.

Nordjyllands Beredskab er på stedet og arbejder på højtryk for at få kontrol over ilden.

»Der ligger en Fakta i stueetagen. Den er evakueret, ligesom beboerne er. En person er kørt til Aalborg Universitetshospital med røgforgiftning,« siger Vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen og tilføjer:

»Mandskabet prøver at begrænse branden til halvdelen af bygningen, som er en etageejendom.«



I forbindelse med den kraftige røgudvikling anbefaler Nordjyllands Politi, at borgere vest for Springvandspladsen lukker vinduerne.

Politiet oplyser, at røgen ikke er farlig, men den kan virke ubehagelig.

En del af beboerne skal nu genhuses.