Lørdag aften udbrød der brand i et udhus på Rødtjørnen i Dragør.

Beboerne i tre nærliggende rækkehuse blev evakueret på grund af frygt for spredning.

»Det brændte voldsomt, og vi vurderede, at der var risiko for, at flammerne kunne få fat i de to-etagers rækkehuse, der ligger lige ved siden af udhuset,« fortæller operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Michael Møller, til B.T.

Men ved hjælp af moderne teknologi og en ny teknik fik brandfolkene forhindret branden i at sprede sig.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Via et link modtog vi video af branden fra anmelderen, som på den måde var vores øjne på stedet,« fortæller Michael Møller.

»På den baggrund kunne vi hurtigt se, at der var behov for at tilkalde forstærkninger fra Tårnby og Christianshavn,« fortsætter han.

Det var brandfolk fra stationen i Store Magleby som først rykkede ud, da branden blev anmeldt klokken 20:56.

»Da vi ankom benyttede vi os af en ny teknik, som hedder CAFS (Compressed Air Foam System, red.). Det er noget skum, som effektivt forhindrer brandspredning,« siger Michael Møller.

»Vi skød skummen ind mellem udhuset og beboelsen. Derefter gav vi os til at slukke selve branden i udhuset,« tilføjer han.

Branden er nu slukket, men klokken 21:45 er brandvæsenet stadig på stedet, hvor efterslukningsarbejdet pågår.

Ingen kom til skade under branden.

Brandårsagen er endnu ukendt.