En mand er mandag blevet skudt af betjente fra Østjyllands Politi. Forinden havde manden angrebet en patrulje med kniv på Karen Blixens Boulevard i Brabrand ved Aarhus.

Beboere i området fortæller til B.T., at politiet er talstærkt ved gerningsstedet, hvor blodsporene stadig er tydelige.

»Jeg er lige stået op, så jeg har ikke set det ske. Men da jeg vågnede var der afspærret, mange politipatruljer og et blodspor på halvanden meter foran min opgang. Det er sindssygt og stort drama,« siger en beboer, der ønsker at være anonym.

Beboeren så ikke selv skudepisoden, men det gjorde et familiemedlem i samme lejlighed.

»Hun var meget chokeret og helt oppe at køre. Hun så, da politiet skød mod den unge mand,« siger beboeren.

Manden, der blev beskudt, er 24 år gammel, og han er udenfor livsfare, fortæller Østjyllands Politi på et pressemøde tidligt mandag aften.

Beboeren nævner desuden, at der har været ballade i området den seneste tid. Det samme vurderer en 33-årig beboer i området i Brabrand.

Vedkommende var ikke hjemme, da skuddene lød, men havde på fornemmelsen, at det var under opsejling.

»Jeg er overrasket over, at det sker - og så alligevel ikke. Der har været ballade i en bande herude den seneste tid. Det er også grunden til, at jeg flytter derfra,« siger den 33-årige beboer.

Beboeren peger på, at konflikten skyldes narkohandel. Det har foreløbig ikke været muligt at få bekræftet hos politiet, hvorvidt skudsepisoden relaterer sig til et narkoopgør.

Begge beboers identitet er bekendt af redaktionen.