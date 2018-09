24-årig mand er anholdt for at have stukket en kvindelig ansat med kniv i Birkerød. Hendes tilstand er stabil.

Birkerød. En kvindelig ansat på et bosted i Birkerød er fredag formiddag blevet stukket i ryggen med en steakkniv af en mandlig beboer.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Kvindens tilstand er stabil, og hendes pårørende er blevet underrettet.

Ifølge politiet er gerningsmanden en 24-årig mand. Han blev anholdt tæt på bostedet, efter at politiet aktiverede politihundene.

Politiet forventer, at manden skal fremstilles i et grundlovsforhør lørdag. Inden da skal der foretages vidneafhøringer samt sikres tekniske spor fra gerningsstedet.

Fra bostedet blev der slået alarm klokken 11.18. Omkring 20 minutter senere blev manden anholdt.

Ritzau har været i kontakt med kommunikationsafdelingen ved Nordsjællands Politi. Men her ønsker man ikke at udtale sig yderligere. Det vides dermed ikke, hvor overfaldet skete, eller hvordan manden forholder sig til politiets sigtelse.

I øvrigt kan det ikke oplyses, hvilken paragraf manden helt nøjagtigt sigtes efter.

/ritzau/