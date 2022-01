Det kunne være gået meget værre til, da en beboer onsdag aften i Sønderlev vest for Hjørring tømte sin askeskuffe mellem to bygninger.

Beboeren havde som så mange gange før tømt askeskuffen fra brændeovnen i haven mellem to bygninger.

Denne gang var gløderne dog ikke gået fuldstændigt ud, så de fik fat i en brændestabel, der blev antændt.

»Gløderne var ikke slukket godt nok. Så de fik fat i en brændestabel,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen.

Herefter brød brændestablen i brand.

Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi fik anmeldelsen kl. 03.41 via 112.

Branden blev dog hurtigt slukket, og der var ikke fare for, at branden bredte sig til bygningerne, lyder det fra vagtchefen.

Dermed var der ikke fare for menneskeliv.

Dog bliver beboeren sigtet efter beredskabsloven, fordi vedkommende ikke har udvist forsigtighed i forbindelse med bortskaffelsen af asken, fortæller vagtchef Jesper Sørensen.