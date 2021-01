Det var tilsyneladende i sidste øjeblik, at en ældre mand fredag morgen blev reddet ud af en brændende villa i den sjællandske by Stenlille.

Branden blev opdaget af en person, der skulle hen til huset beliggende på Assentorpvej, hvor vedkommende skulle aflevere noget tøj til den ældre mand, der bor der.

Det skriver TV2 ØST.

Manden lå og sov i sit soveværelse, da branden brød ud, og det var ikke muligt at komme ind til ham. Derfor slog personen, der var taget derhen, alarm. En nødbehandler fra Region Sjælland og politiet ankom som de første til stedet, og sammen forsøgte de at komme ind i soveværelset, som var blokeret af noget, der lå i vejen.

Til sidst lykkedes det dog at komme ind og få reddet manden ud af huset:

»Det var virkelig på et hængende hår, at de fik ham ud, før der skete en overtænding af huset. Den nåede vi selvfølgelig at forhindre, fordi vi ankom umiddelbart efter. Så lige så hurtigt, det var overstået, lige så dramatisk var det sådan set,« fortæller Søren Hückelkamp, der er indsatsleder i Slagelse Brand og Redning, afdeling Sorø, til TV2 ØST.

Det formodes, at branden kan være opstået omkring en brændeovn og en askesuger.

Den ældre beboer af huset blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter, hvor han blandt andet skal behandles for den røg, han var udsat for.