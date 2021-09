Thomas Skov Jensen er bosat i Lærkeparken i Odense-bydelen Vollsmose. Det er tydeligt at mærke på ham, at han elsker at bo lige netop her.

Men hvis der er én ting, som han på ingen måde er tilfreds med, så er det SSP-medarbejderne fra Odense Kommunes indsats i området. Han mener faktisk, at den er under al kritik.

»SSP's indsats i området halter virkelig langt bagefter. Det er nærmest til grin. Medarbejderne kender ikke folk i tilstrækkelig grad, og folk i området kender heller ikke dem,« siger Thomas Skov Jensen.

SSP er kort fortalt et kommunalt samarbejde mellem skole, socialområde og politi. Formålet med samarbejdet er at forebygge kriminalitet blandt unge.

Et formål, som Thomas Skov Jensen mener, fejler.

»Alle ved at med sådan et arbejde, afhænger alt af de relationer, man har. Der må man altså bare konstatere, at SSP-medarbejderne ikke har nogle relationer,« fortæller han.

Helt konkret mener Thomas Skov Jensen, at medarbejderne bør være meget mere synlige i området og gøre en indsats for at lære de unge mennesker i bydelen af kende.

»Det hele handler jo om unge mennesker, som man skal have fat i, inden de bevæger sig ud i kriminalitet. Det er jo en enormt vigtig indsats, som jeg mener, at kommunen bør tage mere seriøst,« siger Thomas Skov Jensen og tilføjer:

»Jeg er faktisk virkelig sur over, at en instans, der har midler til rådighed, ikke bruger deres penge fornuftigt.«

Men har I så udtrykt jeres utilfredshed overfor SSP og Odense Kommune, så de rent faktisk har en chance for at gøre noget ved problemet?

»Jeg mener helt bestemt, at vi er flere i området, der er gået til kommunen flere gange. Vi har udtrykt vores utilfredshed med SSP's indsats i området, men vi bliver ikke hørt,« siger Thomas Skov Jensen.

»Det kan godt føles som om, beboere i Vollsmose tit bare bliver set som nogle, der brokker sig.«

Tager man Vollsmose-beboerens kritik med videre til SSPs sekretariatschef Tommy Holst, så er det noget, han tager ganske alvorligt.

»Samarbejdet med civilsamfundsaktørerne betyder enormt meget, for ingen kan løse de komplekse udfordringer selv. Derfor betyder det også meget for mig, når civilsamfundsaktører peger på, at vi kan gøre tingene bedre,« siger Tommy Holst og uddyber:

»Vi snakker også løbende med civilsamfundet om det kriminalpræventive arbejde, og dialogen er faktisk særligt i øjeblikket meget central, da SSP-bestyrelsen har sat sig i spidsen for et servicetjek af den strategi, vi arbejder efter.«

Tommy Holst er sekretariatschef i SSP Odense, og han fortæller, at man tager kritkken meget alvorligt.

Tommy Holst fortæller dog i den forbindelse, at SSP-medarbejderne ofte er at finde i udvalgte områder, men at de ikke kan være til stede hele tiden.

»Vi anerkender, at vi ikke kan være alle steder på én gang, så derfor vil jeg også meget gerne opfordre og invitere til, at man tager fat i os, hvis man har en bekymring,« siger Tommy Holst og tilføjer:

»Ofte er meget af vores arbejde faktisk også 'usynligt', men det betyder ikke, at vi ikke har gang i nogle indsatser.«