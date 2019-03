En kvinde mistede natten til onsdag livet i en brand i Randers.

Kvinden lå og sov i sin lejlighed i Hospitalsgade, da der - uvis af hvilken grund - udbrød brand.

Brandvæsenet blev alarmeret kort efter klokken et, men desværre var det ikke tids nok til at redde kvinden.

Det skriver Amtsavisen, som har talt med indsatsleder Christian Nøddelund.

Ifølge ham er der endnu ikke nogen forklaring på, hvorfor branden opstod.

De øvrige beboere blev evakueret fra ejendommen.

Heldigvis fik brandvæsenet så hurtig kontrol over ilden, at branden ikke nåede at brede sig til ejendommens øvrige lejligheder.

Brandfolkene blev på stedet til omkring klokken 03.30 for at sikre, at ilden var helt slukket.