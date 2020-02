Vennerne til en 57-årig bartender på Christiania er i chok over den grusomme skæbne, der mødte ham lørdag aften.

»Vi glemmer dig aldrig Ian ROY Parkin - og sorg er den følelse, der breder sig hos os alle,« skriver den mangeårige christianit, Anders Snesol Thorsen i et opslag på Facebook.

Britisk-fødte Ian Roy Parkin var bartender på værthuset Woodstock på Christiania. Klokken 22:48 lørdag aften blev han dræbt med adskillige knivistik ved Løvehuset ikke langt fra sit hjem i Den Blå Karamel på Fristaden. Et drab, som har chokeret hans venner på fristaden, der kun husker ham som en flink fyr.

»Roy fortjente så meget mere end så ond en slutning på sit liv. Vi vil savne dig og din venlighed. Aldrig ballade omkring dig herude i Karamellen,« skriver en Christiania-nabo på Facebook.

Hvorfor nogen mente, at Ian Roy Parkin skulle stikkes ned, er endnu uvist. Ifølge politiet er der intet, som tyder på, at drabet er relateret til hashhandlen på Christiania.

»Vi efterforsker sagen bredt og holder alle døre åbne. Vi ser på, hvilke relationer den afdøde har haft, men lige nu er der ikke noget i efterforskningen, som tyder på, at offer og gerningsmand kendte hinanden,« siger Brian Belling.

Politiet jagter nu den gerningsmand, der stadig er på fri fod.

Hulda Mader, der er pressetalskvinde på Christiania, fortæller, at Ian Roy Parkin var et venligt gemyt, som ikke skabte sig fjender.

»Han har boet på Christiania og arbejdet på Woodstock i mange år. Han var en sød, rolig og fredelig person, som aldrig gjorde nogen noget ondt,« siger Hulda Mader.

Værthuset Woodstock, hvor den dræbte arbejdede som bartender, er et legendarisk Christiania-værsthus der har eksisteret lige siden hippie-tiden. Det er et sted, som er berømt for sin helt særlige stemning, og ifølge Hulda Mader er det også et sted, hvor der kommer en del skæve personligheder.

»Det er et sted, hvor alle slags mennesker kommer. Der kommer også psykisk syge, der bruger Christiania som et fristed. Nogle af dem har en opførsel, hvor man må bede dem om at gå, og så er det ikke altid til at vide, hvordan de reagerer,« siger hun.

Ingen vidner så drabet blive begået, men vidner har set en mand løbe fra stedet i retning mod Café Månefiskeren. Manden beskrives som cirka 45 år, 170-180 centimeter høj og østeuropæisk af udseende.

Har var kraftig, stærk og tyk af bygning med et kraftigt, mørkt og usoigneret fuldskæg. Han var ifølge politiets signalement iført mørkt slidt tøj og lignede en hjemløs. Han talte engelsk med østeuropæisk accent og lugtede af spiritus.

Drabet har rystet Christiania og vækker grusomme minder om et andet drab, der i 2018 blev begået i en kvistlejlighed over spillestedet Operaen på Christiania. Her blev den 58-årige musiker Jens Henriksen fundet dræbt med knivstik, og en 32-årig hviderusser blev fundet nøgen og død i Pusherstreet, efter at være sprunget ud af et vindue.

Ian Roy Parkin stammer fra England, men har været bosiddende i Danmark siden 1980'erne. De pårørende er underrettet. Oplysninger om drabet på Ian Roy Parkin kan gives til politiet ved at ringe på 1-1-4.