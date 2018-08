Et barnelig er blevet fundet i et loftrum i en bygning på Prinsesse Maries Alle på Frederiksberg i midten af København. Det fortæller Københavns Politi til B.T.

Spædbarnet er fundet i forbindelse med en renovering af en lejlighed. Og Københavns Politi oplyser til B.T., at spædbarnet har været død i noget tid:

»Jeg kan bekræfte, at der er fundet et barnelig i en papkasse på et loftrum i en lejlighed på Frederiksberg,« siger Central efterforskningsleder hos Københavns Politi Bjarke Madsen til B.T.

»Det var nogle håndværkere, der gjorde fundet i forbindelse med renovering af en lejligheden, og vi fik anmeldelsen fredag morgen ved otte-tiden. Vi vurderer, at liget har ligget der meget længe, da der kun er skelettet tilbage,« siger Bjarke Madsen.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk.

»Nu er retsmedicinere i gang med at undersøge liget, og sagen ligger nu hos afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi. Vi kan ikke afvise, at der er sket en kriminel handling eller usømmelig omgang med lig, siger Bjarke Madsen.

Han fortæller desuden, at retsmedicinernes resultater foreligger en af de kommende hverdage.

Endnu kender Københavns Politi ikke til det afdøde barns identitet, ligesom de heller ikke kan sige noget om barnets forældre.

Det er heller ikke muligt for politiet på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvor længe barneliget har ligget på loftet.

B.T. følger sagen.