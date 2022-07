Lyt til artiklen

Et barn er blevet ramt af en personbil i et fodgængerfelt på Ringkøbingvej i Varde.

Der er tale om et tysk toårigt barn, som gik med sin far i fodgængerfeltet.

Det forklarer Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Klokken 14.02 får vi en anmeldelse om et færdselsuheld. Det viser sig, at være et barn, som er blevet ramt af en personbil ved lav hastighed,« forklarer vagtchefen.

»Vi kender ikke barnets tilstand, men barnet var ved bevidsthed, da de fløj mod Odense Universitets Hospital i en lægehelikopter.«

Ifølge politiets oplysninger er føreren af bilen en 80-årig mand fra lokalområdet.

Der er umiddelbart intet, som tyder på, at føreren var alkoholpåvirket.

Politiet har tilkaldt en bilinspektør, som skal klargøre hændelsen.

Artiklen opdateres …