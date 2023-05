Kraftig blæst og en 12-årig drengs leg med ild viste sig fredag eftermiddag at være en skæbnesvanger cocktail for en familie i Godthåb syd for Aalborg.

Drengen havde ifølge Nordjyllands Politi været i gang med at lege med ild i et skur, der står op ad familiens rødstensvilla.

Men pludselig mistede drengen ifølge Nordjyske kontrollen over ilden, og konsekvenserne blev voldsomme. Familiens parcelhus brændte ned til grunden.

Branden i villaen på Lille Volstrupvej var så voldsom, at Nordjyllands Beredskab måtte tilkalde assistance fra en ekstra tankvogn til brug ved slukningsarbejdet. Også brandvæsenets røgdykkere var i aktion i forsøget på at få bugt med flammerne.

Der blev slået alarm om villabranden klokken 15.26, efter at det stod klart for familien, at den 12-årige drengs leg med ild i et skur var kommet ud af kontrol.

»Han kom selv ind og advarede familien, da han ikke havde kontrol over det. De kom hurtigt ud, og ingen har på noget tidspunkt været i fare. Men huset er brændt ned til grunden,« lyder det fra vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Ifølge vagtchefen var den 12-årige dreng bagefter noget chokeret over oplevelsen.

»Brandårsagen er jo kendt, så ham afhører vi senere,« tilføjer politiets vagtchef.

Slukningsarbejdet blev besværliggjort af den kraftige blæst, som ifølge brandfolkene formentlig medvirkede til, at ilden bredte sig så hurtigt fra skuret til den øvrige del af familiens hus.

Her blev varmen fra flammerne i øvrigt så kraftig, at også et nærliggende hus på nabogrunden var i fare for at blive antændt.

Væggen på nabohuset var meget varm og det yderste lag glas i termoruderne gik itu. Men heldigvis var vindretningen den rigtige for brandfolkene i den henseende, da den blæste væk fra nabohuset, hvor brandfolkene også havde succes med at køle væggene ned ved hjælp af vand fra brandslangerne.