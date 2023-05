Tirsdag formiddag kom et barn galt afsted på en adresse i Hørkær i Herlev.

Brandvæsenet blev tilkaldt – og efterfølgende måtte barnet køres på hospitalet.

»Barnets fingre sad fast i en vask,« siger operationschef ved Beredskab Øst, Rasmus Storgaard.

Brandvæsenet skar vasken i stykker på stedet, men det viste sig ikke at være nok.

»Fingrene sad så fast i vaskens små afløbshuller, at vi for en sikkerheds skyld tog barnet med på hospitalet, hvor den sidste del af skærmarbejdet blev udført under lægeligt opsyn,« siger Rasmus Storgaard.

Han ved ikke, om der var tale om en dreng eller en pige og kan heller ikke sige noget om, hvorvidt barnet kom noget til eller ej.

»Men det har nok ikke været så sjovt for barnet,« siger operationschefen.

Beredskab Øst fik anmeldelsen klokken 09.37.