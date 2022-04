Et barn er formentlig faldet ud ad et vindue på tredje sal på Thomas Laubs Gade på Østerbro i København.

Det bekræfter Københavns Politi til B.T.

»Vi får en anmeldelse 17.12, om at et barn formentlig er faldet ud ad et vindue fra tredje sal. Vi er derfor derude så talstærkt, som vi nu kan være,« forklarer vagtchef Henrik Brix til B.T.

Barnet bliver kørt på hospitalet i dette øjeblik, dog kan politiet ikke fortælle mere om barnets nuværende tilstand.

Ifølge Københavns Politi er der tale om et mindre barn, men alderen er endnu ukendt.

Politiet er fortsat på adressen for at finde ud af, hvad der er sket og for at snakke med vidner.

Gaden er fortsat afspærret, da det ifølge vagtchefen 'er vigtigt at få ambulance afsted.'

Opdateres …