En ganske almindelig luftetur med hunden endte i et sandt mareridt for en mindreårig dreng torsdag aften.

For alt imens drengen fra Munkebo på Fyn gik med hunden gennem et skovstykke, blev han ud af det blå overfaldet af tre maskerede mænd.

Undervejs i overfaldet gik det tilsyneladende op for de tre mænd, at de havde overfaldt den forkerte, og de valgte derfor at løbe fra stedet.

Det fremgår af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Vagtchef Jens Friis fra Fyns Politi fortæller til TV 2 Fyn, at drengen blev både slået og sparket under overfaldet. Drengen har fået flere skader som følge af overfaldet, men politiet vil ikke oplyse drengens præcise alder – blot at han er mindreårig.

»Det har været en meget ubehagelig oplevelse for drengen, og han er meget skræmt,« siger Jens Friis til TV 2 Fyn.

Drengen løb efterfølgende hjem til sin familie, der kontaktede politiet.

Det har ikke været muligt for politiet at få et præcis signalement af de tre maskerede mænd endnu, men man håber at kunne efterlyse de tre mænd, når drengen er blevet videoafhørt.