Et fireårigt barn er lørdag eftermiddag kommet alvorligt til skade efter at være faldet flere etager ned ved en rulletrappe i et storcenter i Sønderborg.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er man på stedet, og barnet er hentet med helikopter. Politiet kan ikke oplyse mere.

- Vi har haft en faldulykke i indkøbscenter i Sønderborg, hvor et barn er kommet til skade, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

Uheldet er sket i storcentret Borgen i Sønderborg, og ifølge Jydske Vestkysten er barnet faldet fra første etage ned til kælderen ved storcentrets rulletrapper.

Chef for Borgen Flemming Enghave siger til Ekstra Bladet:

- Det seneste, jeg har hørt for få minutter siden, er, at drengen muligvis er faldet fra en rulletrappe.

- Han har angiveligt stået på ydersiden af rulletrappen, mens den er kørt op, og så kan man jo på et tidspunkt ikke komme længere, og så skulle han være faldet ned. Men det er som sagt ikke afklaret endnu.

/ritzau/