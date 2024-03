Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en bar i Aalborg for uberettiget at have kontaktet handelsskoleelever.

Gentagne henvendelser til elever fra Aalborg Handelsskole har ført til, at Forbrugerombudsmanden har anmeldt ejerne bag Zurf Bar i Jomfru Ane Gade i Aalborg til politiet.

Det skriver Forbrugerombudsmanden på sin hjemmeside.

Her lyder det, at Forbrugerombudsmanden har fået klager over baren fra Alkoholreklamenævnet.

Zurf Bar har ifølge Forbrugerombudsmanden kontaktet handelsskoleeleverne uden deres samtykke og gjort det på en "aggressiv og utilbørlig" måde.

Det skete over en periode på over tre måneder, hvor elever fra Aalborg Handelsskoles festudvalg på beskedtjenesten Messenger og per telefon blev kontaktet med ønsker om at samarbejde om skolens fester.

En elev har fortalt til Forbrugerombudsmanden, at vedkomne blev kontaktet telefonisk med et tilbud om et gratis bord og en "bordpakke", hvis de kom minimum ti piger.

Derudover har baren henvist til alkohol i sin markedsføring over for unge under 18 år ved at udlevere armbånd, der gav en gratis drink på baren, til studerende, hvorefter armbåndene lå frit tilgængelige på Aalborg Handelsskole, lyder det.

- Unge under 18 år er en særlig sårbar og let påvirkelig gruppe af forbrugere. Det er alvorligt, og jeg har derfor valgt at anmelde sagen til politiet, siger forbrugerombudsmand Torben Jensen på hjemmesiden.

Det er selskabet Saltlageret ApS og Rekom Group, der står bag Zurf Bar.

- Vi er bekendt med anmeldelsen, der angår en gammel sag fra 2022, og vi afventer nu afgørelsen, siger regional manager for Rekom Group i Nordjylland Magnus Jessing i en skriftlig udtalelse.

- Det er korrekt, at vi for cirka to år siden på Zurf Bar i Aalborg havde en medarbejder, der overskred vores interne retningslinjer for markedsføring - og vedkommende stoppede kort tid efter.

- Men vi har aldrig været til stede på handelsskolen for at markedsføre baren, og vi markedsfører os aldrig mod unge under 18 år. Vi er glade for, at der siden dengang desuden er etableret et tæt samarbejde mellem restaurationer, skoler og Aalborg Kommune, så lignende episoder ikke sker igen.

/ritzau/