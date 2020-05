En barejer har fået en bøde på 30.000 kroner for at have holdt for længe åbent to gange.

Det er Sportsbaren i Danmarksgade i Frederikshavn, der er tale om. Det skriver Nordjyske.

Barer og værtshuse skal lige nu lukke kl. 24.00 ifølge corona-retningslinjerne, men det har Sportsbaren ikke kunnet overholde.

Første gang var blot tre dage efter, at barer og værtshuse måtte åbne igen. Her kom politiet forbi baren 00.45 og lukkede stedet ned. Det endte med en bøde på 10.000 for ejeren.

I torsdags var den gal igen. Blot en uge senere.

Her kom politiet forbi 00.30, hvor der stadig sad fire gæster i baren.

Da det var anden gang, blev bøden fordoblet. Altså en ny bøde på 20.000 kr.

Det er dog kun barejeren - og ikke gæsterne - det får økonomiske konsekvenser for.