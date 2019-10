Klokken 14.12 begik en mand et bankrøveri mod en Danske Bank, der ligger på Hvidovrevej 135 i Hvidovre.

Politiet efterlyste manden, der var klædt i sort tøj, sort tørklæde over ansigtet og hætte, mens han røvede banken, inden han flygtede ad Baunebakkevej. Gerningsmanden blev beskrevet som ca. 175 cm høj.

Gerningsmanden løb ind i banken, hvor han greb indover disken og tog nogle mønter. Det skrev Vestegnens Politi på deres Twitter.

Politiet tilføjede, at de ikke havde yderligere oplysninger i sagen, men man var velkommen til at ringe på nummeret 114, hvis man havde oplysninger om gerningsmanden.

B.T.s udsendte i Hvidovre fortalte, at afspærringen var ophævet, og politiet var kørt igen.

»Der var fire patruljebiler og en afspærring, men afspærringen er nu ophævet, mens politiet er kørt igen,« sagde hun til B.T.

Ved 16.30-tiden anholdte politiet gerningsmanden, der efter bankrøveriet i Hvidovre forsøgte at røve en Danske Bank i Glostrup.

Politiet oplyser, at gerningsmanden fik 154 kroner ud af røveriet i Hvidovre og forsøget i Glostrup.