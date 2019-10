2,5 millioner kroner.

Så mange penge fik en 52-årig bankmand fra Djursland fuppet sine kunder for. Penge, han brugte til at spille for.

Gennem syv år lykkedes det ham i mere end 100 tilfælde at bilde kunderne ind, at de skulle betale gebyrer og afgifter, som han så i virkeligheden selv beholdte.

Den lidt for kreative bankmand skal nu en tur tre måneder i fængsel for bedrageriet, som blev opdaget, da en kunde begyndte at undre sig. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bankmanden erkendte sig skyldig i de fleste af tilfældende i retten.

Anklager i sagen, Jesper Rodkjær, er tilfreds med udfaldet af retssagen:



»Den 52-årige har igennem flere år systematisk bedraget kunder, som han var sat til at rådgive, og som havde tillid til ham. Straffen afspejler, at man ser særligt alvorligt på kriminalitet begået i en betroet stilling,« siger han.



Alle berørte kunder i sagen er blevet kontaktet af pengeinstituttet, som har betalt de tabte beløb tilbage.