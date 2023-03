Lyt til artiklen

En gruppe på fire unge mænd er blevet idømt fængselsstraffe for et groft overfald, hvor offeret fik banket sit hoved ind i en lygtepæl og blev slået og sparket.

Det oplyser Fyns Politi.

Voldsepisoden fandt sted om aftenen 16. september sidste år i Vollsmose. Her skal de fire mænd også have truet to andre mænd på livet.

Udover den brutale episode er en af mændene, en 22-årig, også dømt for med vilje at påkøre en mand ved Lidl i Odense 22. august sidste år.

Ifølge politiet skete påkørslen som led i en verserende bandekonflikt mellem to kriminelle grupperinger, der holder til i Odense.

Derfor blev den 22-årige dømt efter den såkaldte pandeparagraf, der giver mulighed for at fordoble straffen.

Han har fået i alt halvandet års fængsle. De tre andre, en 24-årig, en 25-årig og en 26-årig, har fået mellem otte og ti måneders fængsel.

To af dem er desuden blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Alle fire dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke dommen.