Vestjysk bankdirektør mener, at Bagmandspolitiet ikke følger op på indberetninger om mulig hvidvask.

Bankernes henvendelser til Bagmandspolitiet om mulig hvidvaskning af penge bliver ikke altid taget alvorligt.

Sådan lyder kritikken fra direktøren for Salling Bank i Skive, Peter Vinther Christensen.

- Vi sidder med en ret sikker fornemmelse af, at der intet er sket med rigtig mange af de indberetninger, vi har foretaget, siger Peter Vinther Christensen til TV MidtVest.

Kritikken kommer, efter at Bagmandspolitiet onsdag fortalte offentligheden, at man ikke reagerede på et tip i 2012 om mistænkelige kontooverførsler fra satspuljemidlerne til en 64-årig svindelmistænkt kvinde.

Den manglende handling betød, at kontooverførslerne fra satspuljemidlerne fortsatte, og kvinden - Britta Nielsen - menes at have svindlet for mindst 111 millioner kroner.

Bankerne er forpligtet til at indberette mistænkelige transaktioner. Men ofte er det skønne spildte kræfter, lyder det fra direktøren i Salling Bank.

- Når adfærd, som er mistænkelig, fortsætter år efter år, så er der noget galt. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har været direkte rasende, siger han til TV MidtVest.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen (V), kalder det "utilfredsstillende".

- Vi har kun ét ønske. Vi skal have så stram en lovgivning som muligt, så danskerne kan have tillid til, at vi gør alt, vi kan for at forhindre danske virksomheder i at medvirke til hvidvask, siger Thorsten Schack Pedersen til tv-stationen.

Forleden kom det frem, at antallet af indberetninger til det såkaldte Hvidvasksekretariat er eksploderet siden 2012.

Antallet af årsværk i Hvidvasksekretariatet har med et enkelt udsving balanceret mellem 15 og 16 i perioden fra 2013 til 2018.

Regeringen lægger op til at opnormere Hvidvasksekretariatet med seks årsværk og nye it-systemer.

/ritzau/