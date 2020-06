Allerede i 2012 undrede Danske Bank sig over, at Britta Nielsen fik store beløb fra Socialstyrelsen. Bankens undren blev sendt i en indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet.

Lørdag blev indberetningen fremlagt som en del af sagen mod Britta Nielsens tre børn, der er tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i de penge, som Britta Nielsen svindlede sig til.

Det er datteren Samina Hayats forsvarer, Christian Bjerrehuus, som har fundet det relevant at fremlægge indberetningen i sagen mod børnene.

Af indberetningen fremgår det, at Britta Nielsen fik store beløb overført fra Socialministeriet til sig selv og sit selskab Stutteri Hayat.

»Der kommer altså en underretning ind til SØIK i 2012, om at der bliver overført over fem millioner kroner til Britta Nielsen og det her selskab,« siger Christian Bjerrehuus.

Danske Bank skriver til SØIK, at banken har svært ved at se, hvorfor Britta Nielsen skal hæve så mange kontanter, og hvorfor hun og stutteriet skal modtage så meget fra et ministerium.

Underretningen er dog ikke ukendt. Allerede i 2018, da Britta Nielsen var blevet sigtet for svindlen i Socialstyrelsen, krøb SØIK til korset og fortalte, at den havde fået en indberetning om Britta Nielsen.

Den blev dog fejlbehandlet, lød det dengang fra SØIK.

»Man kan frygte, at man kunne have opdaget svindlen, hvis man var gået hele vejen med en politiundersøgelse. Men man kan ikke sige det med sikkerhed,« sagde Morten Niels Jakobsen, der var statsadvokat og chef for SØIK.

Underretningen kom, seks år før Britta Nielsen i 2018 blev anmeldt for svindel.

Lørdag er det også kommet frem, at Nordea i 2016 undrede sig over, at datteren Jamilla Hayat fik indsat et kontantbeløb på 120.000 kroner. Det blev behandlet som en hvidvaskindberetning i banken.

Jamilla Hayat forklarede, at der var tale om kontanter, som hun havde haft i en bankboks samt et lån fra moren.

Den Nordea-ansatte, der lavede indberetningen, blev lørdag afhørt i retten. Hun fortalte, at hun sendte den videre i systemet i banken, men ikke ved, hvad der videre skete.

Britta Nielsen blev i februar idømt seks et halvt års fængsel for at have bedraget Socialstyrelsen for 117 millioner kroner gennem 25 år.

Hendes tre børn er samlet tiltalt for groft hæleri for 51 millioner kroner. De nægter sig skyldige.

Der ventes dom i sagen mod børnene 9. juli.

Genoplev B.T.s live-dækning af lørdagens retsmøde her:

/ritzau/