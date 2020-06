Nordea reagerede i 2016 på stor kontant-indsættelse. Det var to år før, Britta Nielsens svindel blev opdaget.

To år før Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen blev opdaget, lavede Nordea en hvidvaskindberetning om datteren Jamilla Hayat.

I september 2015 indsatte hun 120.000 kroner i kontanter på sin konto, og det fik Nordeas systemer til at reagere. Derfor blev der lavet en hvidvaskindberetning af datteren i august 2016.

Det fortæller en Nordea-medarbejder i Retten i Glostrup lørdag, hvor sagen mod Britta Nielsens tre børn fortsætter.

- Vores systemer er sat op til at se, at det her er anderledes, end vores kunder plejer at agere, siger den kvindelige medarbejder.

Hun kan ikke selv huske at have haft kontakt med Jamilla Hayat om indsættelsen 120.000 kroner, men hun kan i et notat se, at hun talte med hende og noterede ned, hvad hun sagde.

- Jeg har noteret, at midlerne stammer fra kontanter, hun har haft opbevaret i en bankboks, fordi hun har været nervøs for, at de stod på kontoen, siger medarbejderen.

Desuden fortalte Jamilla Hayat, at halvdelen af beløbet - 60.000 kroner - var lån fra moren til bilkøb. Det er der ingen dokumentation for, står der videre i medarbejderens notat.

Efter samtalen sendte Nordea-medarbejderen sagen videre i systemet i banken. Hun ved ikke, hvad der videre skete, eller om man valgte at undersøge moren, Britta Nielsen.

Medarbejderen fra Nordea er først blevet afhørt af SØIK, Bagmandspolitiet, 10. juni i år.

Hvidvaskindberetningen i banken blev lavet, to år før Britta Nielsens svindel i efteråret 2018 blev opdaget.

36-årige Jamilla Hayat er ligesom sine to søskende tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i nogle af de 117 millioner kroner, som moren Britta Nielsen svindlede sig til i Socialstyrelsen.

I alt er børnene tiltalt for cirka 51 millioner kroner - heraf er Jamilla Hayat tiltalt for knap 3,5 millioner kroner. Anklagemyndigheden mener, at børnene vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra kriminalitet.

De tre børn nægter sig skyldige.

/ritzau/