Den tyske bank North Channel Bank har indrømmet 'groft bedrageri' mod Danmark i Retten i Glostrup.

Indrømmelsen kommer i danmarkshistoriens største svindelsag, udbyttesagen, som har kostet skatteyderne mindst 12,7 milliarder kroner, skriver DR.

Sagen handler om, at svindlere - hovedsageligt fra udlandet - har krævet tilbagebetaling af udbytteskat fra aktier, de ikke ejede. Skat har ikke kontrolleret kravene godt nok og sendt pengene til svindlerne.

»North Channel Bank erkender i retten at have begået groft bedrageri mod Danmark,« siger DR-journalist Niels Fastrup til DR.

Ifølge dommen skal North Channel Bank betale en bøde til den danske stat på 110 millioner kroner.

Skattestyrelsen har anlagt civilretlige erstatningssager for hele det beløb, der menes at være blevet svindlet for i den store skandale omkring svindel med udbytteskat.

I august kom det frem, at Skattestyrelsen havde stævnet de britiske banker Barclays og National Westminster Bank for at have bistået kunder med svindlen.

En tidligere ansat i Skat er dømt for uretmæssigt at have udbetalt refusion af udbytteskat for over 35 millioner kroner til en bekendt.