»Nogle af vores kunder er på det seneste blevet ringet op af svindlere, der udgiver sig for at være fra banken.«

Sådan skriver Arbejdernes Landsbank i en pressemeddelelse.

Svindlerne forsøger at franarre bankkundernes MitID-oplysninger eller få dem til at godkende handlinger med MitID, som de ikke selv har igangsat.

»Husk, at vi eller alle andre banker aldrig kunne finde på at ringe dig op og bede om dine personlige oplysninger,« skriver banken.

»Vær derfor opmærksom og skeptisk, hvis du modtager sådan en opringning. Og afgiv aldrig personlige oplysninger via telefon, mail eller sms – heller ikke selv om det kan se ud til, at oplysningerne gives til en, du kender eller føler dig tryg ved,« lyder det fra Arbejdernes Landsbank.