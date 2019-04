Sparekassen Vendsyssel advarer mod telefonsvindlere.

I disse dage er der en flok udspekulerede svindlere på spil på den varme linje.

Svindlerne ringer til folk og udgiver sig for at være fra for eksempel dit pengeinstitut, NemID eller Skat.

De vil typisk bede dig om at udlevere dit NemID eller andre personoplysninger. Nu advarer banken om, at du altid skal være på vagt, når du bliver bedt om denne type oplysninger.

Sådan du spærrer du dit betalingskort: I bankens åbningstid:

Kontakt din lokale afdeling Uden for åbningstid, Nets Kundeservice:

Hævekort, Dankort og Visakort: + 45 44 89 29 29

MasterCard: + 45 44 89 27 50

Du må aldrig levere NemID-koder, passwords eller andre følsomme oplysninger til nogen som helst i telefonen.

Alarmklokkerne skal begynde at ringe, når personen i den anden ende forsøger at skræmme dig ved eksempelvis at sige, at din netbank spærres, hvis du ikke afgiver dine personlige oplysninger.

Dit pengeinstitut eller en offentlig myndighed vil ALDRIG bede dig om disse personlige oplysninger. Du skal derfor altid straks afbryde denne slags samtale, også selvom at du er i tvivl.

Hvis skaden er sket, enten at dit betalingskort eller Netbank allerede er blevet misbrugt, eller hvis du er kommet til at videregive dine oplysninger, så skal du spære dit betalingskort og/eller dit NemID hurtigst muligt.