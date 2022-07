Lyt til artiklen

En 30-årig mandlig beboer fra udrejsecenteret Kærshovedgård er natten til fredag blevet anholdt og sigtet for at have voldtaget en 19-årig kvinde på banegården i Silkeborg.

Ifølge kvindens anmeldelse skal voldtægten have fundet sted i ventesalen på banegården.

»Ventesalen blev afspærret, efter at vi fik anmeldelsen klokken 5.01. Området er et gerningssted, der skal undersøges nøje for spor af teknikere og politihunde,« siger politikommissær Lasse Ivanøe til mediet iølge Ritzau.

Banegården har siden været afspærret på grund af undersøgelserne, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til B.T. ved kl. 9.30-tiden, at det stadig er tilfældet.

Ifølge Ritzau skulle den 19-årige kvinde have forklaret, at voldtægten fandt sted tidligt på natten.

Hun har forklaret, at hun stod ud af en bus lidt efter midnat, hvor den 30-årige mand skulle have opsøgt hende, og efterfølgende faldt de i snak.

Den 30-årige blev herefter angiveligt nærgående, og han skal ifølge kvinden have endt med at voldtage hende.

Hun formåede efterfølgende at stikke af, og nu efterlyser politiet vidner i sagen.

Der har igennem længere tid været mange negative historier om udrejsecenteret Kærshovedgård, hvor der bor en blandet persongruppe af udviste kriminelle, afviste asylansøgere og personer på tålt ophold.

Blandt andet naboer følt sig utrygge og har fortalt om en hverdag med narkohandel, chikane og tyverier.