Nuværende og tidligere ansatte har været del af kritisable forhold, mener Banedanmark. En er politianmeldt.

Banedanmark har politianmeldt en tidligere ansat for bestikkelse.

Den statslige styrelse har desuden fundet, at flere nuværende og tidligere ansatte har været involveret i kritisable forhold. De kan i visse tilfælde have været ulovlige.

Det oplyser Banedanmark til Ritzau.

Som eksempler nævner Banedanmark, at en entreprenør har fået hjælp til at udarbejde tilbud på opgaver for Banedanmark, invitationer til betalte fester og arrangementer og sponsorat til en privat fodboldklub.

Banedanmark har politianmeldt en tidligere ansat for sponsoratet, der var på cirka 4000 kroner.

Også entreprenøren, der har givet sponsoratet, er politianmeldt for bestikkelse.

Opdateres...

/ritzau/